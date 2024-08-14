İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 312. gününde en az 21 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılarda çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu belirtildi.

14.08.2024 10:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 312. gününde en az 21 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini gece boyunca bombaladı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu en az 4 sivilin öldüğü, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de keskin nişancıların açtığı ateşle 2 sivilin öldürüldüğü belirtildi.

Haberde, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Tel Sultan Mahallesi'ne düzenlenen saldırılarda en az 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Neda ailesine ait evi bombaladığı ifade edilen haberde, hava saldırısıyla enkaza dönüşen evde 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda da bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığına dikkat çekilen haberde, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde de bir evin hedef alınması sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin Sabra ve Zeytun mahallelerini de topçu atışlarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Hastane kaynaklarınan alınan bilgiye göre İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 929 Filistinli öldü, 92 bin 240 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 21 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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