İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 39 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentindeki Gazze İslam Üniversitesi yakınlarındaki yerinden edilen kişilerin sığındığı bir binayı hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Rimal Mahallesi'nde de bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentine düzenlediği iki hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan, kentin doğusundaki bir dairenin hedef alındığı saldırıda Filistinli 2 kadın yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde ise yerinden edilen sivillerin kaldığı bir çadırın İsrail tarafından vurulması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hüseyniye bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara İsrail savaş uçağıyla düzenlenen saldırıda, aralarında bir kadın ve çocukların da bulunduğu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki Şeyh Nasır bölgesinde düzenlenen bir başka İsrail saldırısında 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi.