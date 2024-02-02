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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.000'i aştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.000'i aştı

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.000\'i aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 27.000'i aştığını duyurdu. İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'de 118 Filistinliyi öldürdüğü ve 190 kişiyi yaraladığı belirtildi. İsrail-Hamas çatışmasının başladığı tarihten bu yana toplam ölü sayısının 27.019'a, yaralı sayısının ise 66.139'a çıktığı kaydedildi. Bakanlık, İsrail güçlerinin ambulansları ve sivil savunma ekiplerini engellemesi nedeniyle hala ulaşılamayan binlerce ölü veya yaralının olduğunu belirtti.

02.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:00
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GAZZE, 2 Şubat (Xinhua) -- Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 27.000'i aştığını duyurdu.

Bakanlık Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat içinde Gazze'de 118 Filistinliyi öldürdüğünü ve 190 kişiyi de yaraladığını belirtti.

İsrail-Hamas çatışmasının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin bölgesinde toplam ölü sayısının 27.019'a, yaralı sayısının ise 66.139'a çıktığı kaydedildi. Bakanlık ayrıca, İsrail güçlerinin ambulansları ve sivil savunma ekiplerini engellemesi nedeniyle enkaz altında ve yollarda hala ulaşılamayan binlerce ölü veya yaralının bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.000'i aştı - Son Dakika
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