İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 30 bin 35'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte öldürülen Filistinlilerin sayısı 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 146 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. İsrail güçlerinin saldırıları sonucunda Gazze'de insani bir felaket yaşanıyor ve uluslararası çevreler insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

29.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
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İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 146 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 132 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölü sayısı 30 bin 35'e yükseldi - Son Dakika
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