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İsrail'in Gazze'yi bombalaması sonucu yıkılan binalar ve kapanan yolların molozları kaldırılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'yi bombalaması sonucu yıkılan binalar ve kapanan yolların molozları kaldırılmaya çalışılıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde yıkılan binlerce bina ve kapanan cadde ve sokaklardaki molozlar, sivil savunma ekipleri tarafından basit ekipmanlar ve kısıtlı imkanlarla kaldırılmaya çalışılıyor. İsrail'in hedef aldığı araçların yüzde 70'i hizmet dışı bırakıldığı için belediye hizmetlerinin aksadığı Gazze'de, sivil savunma ekipleri ambulansların ve vatandaşların geçişini kolaylaştırmak amacıyla sokak ve caddelerin açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak İsrail'in sürekli olarak sivil savunma ekiplerini hedef aldığı ve kısıtlı imkanlarla çalışmaların zorlaştığı belirtiliyor.

İsrail\'in Gazze\'yi bombalaması sonucu yıkılan binalar ve kapanan yolların molozları kaldırılmaya çalışılıyor
20.01.2024 - 11:09,
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İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde yıkılan binlerce bina, kapanan cadde ve sokaklardaki molozlar basit ekipman ve çok kısıtlı imkanlarla kaldırılmaya çalışılıyor.

Gazze'nin kuzeyinde çoğunluğu gönüllülerden oluşan sivil savunma ekipleri, ambulansların ve vatandaşların geçişini kolaylaştırmak amacıyla birkaç gün önce sokak ve caddelerin açılması için bir girişim başlattı.

Çok kısıtlı imkanlarla ellerindeki ufak tefek malzemelerle yıkılan binlerce bina, kapanan cadde ve sokaklardaki molozları kaldırmaya çalışan ekipler, sabah erkenden kalkarak arı kovanı gibi çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze'de belediyeye ait araçların yüzde 70'ini hizmet dışı bıraktı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde belediyeye ait ağır ve orta ölçekli araçların yaklaşık yüzde 70'ini kasıtlı olarak hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, belediyenin araç sıkıntısı çektiği bu dönemde, belediye hizmetlerinde çalışan 130 ağır ve orta ölçekli aracın 90'dan fazlasını kasıtlı bombalayarak imha etti. Belediye olarak yıkıntılarla dolu olan bu yolları vatandaşların, ambulansların, kurtarma ve acil durum ekiplerinin hareketine açabilmemiz çok zorlaştı." sözlerine yer verdi.

Saldırıların başlangıcından bu yana hükümet kurumları, İsrail'in sivil savunma birimleri ve araçlarını defalarca hedef alması nedeniyle Gazze Şeridi'nde bu çalışmaların duracağı uyarısında bulunuyor.

Caddelerin açılması

Sivil savunma ekibinden Mutez Eyyüb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatın yavaş yavaş da olsa normale dönebilmesi için Cibaliya'da ana cadde ve yolları kapatan yıkıntıları kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bir başka sivil savunma çalışanı Hüseyin Zahir ise, "İsrail'in aralıksız bombardımanı nedeniyle tamamen kapatılan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki ana ve tali yolların açılması için günlerdir çalışıyoruz." dedi.

İsrail'in yüksek katlı tüm binaları hedef alarak yerle bir ettiğini ve bu durumun da sokak ve caddelerin kapanmasına neden olduğunu ifade eden Zahir, bu alanların açılması için günlerdir kısıtlı imkanlarla yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Kısıtlı imkanlar

Zahir, "İsrail ordusu saldırıların başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hafif ve ağır sivil savunma araçlarının çoğunu hedef aldı. Bununla birlikte kazıda kullanılan ağır araçları ve buldozerleri de hedef alarak imha etti." dedi.

Sivil savunma ekiplerinin Cibaliya Kampı'nda ana caddeyi kapatan bir binanın çatısını kesmek için 6 saattir kesintisiz çalıştığını belirten Zahir, söz konusu caddenin kampın doğusunu batısına, kuzeyini güneyine bağladığını aktardı.

"Ambulans ve vatandaşların geçişini kolaylaştırmak için saatlerdir bu caddenin sadece 4 metresini açmaya çalışıyoruz." diyen Zahir, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde görev yapan tek kurtarma aracını, içindeki mürettebatla birlikte hedef aldığını söyledi.

Gazze'nin kuzey kısmında sivil savunma ekiplerinin ellerinde bir ambulans ve bir itfaiye aracının kaldığını belirten Zahir, diğer tüm ekipmanların İsrail tarafından hedef alındığını vurguladı.

Sivil savunma ekipleri sürekli hedef alınıyor

Zahir, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma personelinin çoğunun İsrail saldırılarında öldüğünü ya da yaralandığını aktardı.

"Aralarında yaralananların bazıları ampütasyona uğradı ve bugün sivil savunmada çalışanların çoğu gönüllülerden oluşuyor." diyen Zahir, geçen çarşamba akşamı bir evin enkazı altında kayıp kişileri ararken ekiplerinin top mermilerinin hedefi olduğunu kaydetti.

Gazze'deki hükümet medya ofisinin son istatistiklerine göre, saldırıların başlangıcından bu yana sivil savunma biriminden yaklaşık 45 kişi hayatını kaybetti, tamamen tahrip olan ambulansların sayısı da 121'e ulaştı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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