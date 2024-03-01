İsrail'in Gazze'yi kıtlığa sürüklemesi: Açlık füzelerden daha ölümcül

İsrail'in insani yardım girişlerine engel olarak kasten kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, barınma merkezlerine sığınmak zorunda kalan yüz binlerce Filistinli için açlık, İsrail'in füzelerinden daha ölümcül hale geldi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampında bulunan barınma merkezlerine sığınan yerinden edilmiş Filistinliler, artık İsrail'in füzelerinden değil, açlıktan ölmekten korkuyor.
Barınma merkezlerindeki okul bahçelerinde taşan kanalizasyonlar ve biriken kirli atıklar özellikle de çocuklar arasında bulaşıcı hastalıkların korkunç bir hızla yayılmasına neden oluyor.
Yaşamları korkunç bir kabusa dönüşen yerinden edilmiş yüz binlerce insan, karşı karşıya bırakıldıkları ciddi gıda ve su kıtlığı nedeniyle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.
Yabani otları pişirerek açlıkla mücadele ediyorlar
Filistinli çocuk Yezen Bedir, ekmek bulamadıkları için Filistinlilerin "hubbeyze" (küçük ebegümeci) olarak isimlendirdikleri yabani bir otla pişirdikleri çorbayla karnını doyurmaya çalışıyor.
AA muhabirine konuşan küçük Bedir, "Kuzeyde ne yemek, ne su, ne de başka bir şey var. Sınır çevresine gidip topladığımız hubbeyze ile açlığımızı gidermeye çalışıyoruz." dedi.
Okullarda ve barınma merkezlerindeki durumun kendisini çok zorladığını ifade eden Filistinli çocuk, biriken çöp ve atıklar ile taşan kanalizasyon suyu nedeniyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığını söyledi.
Barınma merkezlerinde kalan İkram el-Besyuni de, yerinden edilmiş insanların bir arada yaşamak zorunda kaldığı okullarda ishal, çiçek, deri hastalıkları ve bit salgını birçok hastalığın özellikle çocuklar arasında yayıldığını ifade etti.
Bölgede un bulunmadığını anlatan Besyuni, imkanı olan insanların ekmek yapmak için kilogramı yaklaşık 35 dolara ulaşan hayvan yemlerini dahi almaya yöneldiğini söyledi.
Besyuni, hayvan yemlerinin yenilmesinin hastalıklara ve sağlık sorunlarına yol açtığını, kendisinin de bu nedenle hastalandığını belirtti.
Soykırıma maruz kaldıklarını belirten Besyuni, dünyaya zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan Filistin halkının yanında durma çağrısı yaptı.
Kronik hastalar için artık herhangi bir ilaç kalmadı
Filistinli Umm Muhammed Ebu Cidyan, barınma merkezleri ve okullara sığınan, aralarında yaralı ve hastaların da bulunduğu yüz binlerce sivilin temel sağlık hizmetlerinden yoksun olduğunu ve tedavi göremediklerini söyledi.
Ebu Cidyan, "Kronik hastalar için artık herhangi bir ilaç kalmadı. Acil bakıma ihtiyaç duyan kritik hastalar var ancak sınırlı kaynaklar, saldırılar ve abluka, gerekli tıbbi bakımı almayı zorlaştırıyor." diye konuştu.
Yaşam koşullarının trajik durumda olduğuna dikkati çeken Ebu Cidyan, temel gıda maddelerinin olmadığını, suyun yetersiz olduğunu ve ekmek yapmak için hayvan yemlerinin kullanıldığını kaydetti.
Açlıktan ölmek istemiyoruz
Filistinli Fatıma Gubn, Arap ve İslam dünyasının Gazze Şeridi'nde yapılan soykırım karşısındaki sessizliğinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Yerinden edilmiş bir diğer Filistinli Ebu İyad Mutik ise, dünyanın özgür insanlarına Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması ve bu yıkıcı saldırıların durdurulması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Ebu Mutik, hayvan yemlerini yemek zorunda kaldıklarına işaret ederek, "Biz işgal ordusunun füzelerinden bile korkmayan bir halkız, ancak açlıktan ölmek de istemiyoruz." dedi.
İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani felaket yaşanıyor
İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek kasıtlı biçimde kıtlığa sürüklediği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının yer almasına rağmen, şubat ayında Gazze'ye giren yardımın ocak ayına oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor.???????
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 228 Filistinli öldürüldü, 71 bin 377 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'yi kıtlığa sürüklemesi: Açlık füzelerden daha ölümcül - Son Dakika
Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin nisan ayında seferlerine başlayacağını duyurdu. Ankara-Diyarbakır parkurunda işletilecek tren 19 Nisan'da, Ankara-Tatvan parkurunda ise 17 Nisan'da seferlerine başlayacak. Trenler, turistlere Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış töreni, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un konuşmasında, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan'ın üzüntüsü dile getirildi ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür edildi. Şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.
Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, M.G isimli kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen C.V tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.G'nin bacağından yaralandığı saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli C.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Rami Bir Nefes Parkı'nda vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra Rami Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Eyüpsultan Kaymakamı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı da katıldı.
İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ilk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Demirtaş, başarılı çalışmalara imza attıklarını ve ilçenin daha iyi projelerle hak ettiği konuma geleceğini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçimi kazanması halinde uygulayacağı tarım projelerini 5 ana başlık altında toplayarak düzenlenen lansmanda anlattı. Dağ, 'Çiftçilerimizin refahını artıracak ve yerel ekonomimize katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğiz' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?