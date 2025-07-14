İsrail'in Gözaltıları: 3.850 Filistinli - Son Dakika
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İsrail'in Gözaltıları: 3.850 Filistinli

14.07.2025 15:42
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Yılın ilk yarısında 400 çocuk, 125 kadın dahil toplam 3.850 Filistinli İsrail tarafından gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te bu yılın ilk yarısında 400'ü çocuk, 125'i kadın, 3 bin 850 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan ortak yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki gözaltı eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail, 2025 yılının ilk yarısında 400'ü çocuk, 125'i kadın, 3 bin 850 kişiyi gözaltına aldı." ifadesine yer verildi.

Altı aylık süre zarfında en yoğun gözaltı sayısının mart ayında yaşandığı, söz konusu ayda 800 Filistinlinin alındığı belirtildi.

Gözaltıların her kesimden Filistinliyi etkilediği, gençlerin ve serbest bırakılanların listede ilk sıralarda yer aldığı kaydedildi.

En fazla gözaltının ise kuzeydeki Cenin ve Tulkerim kentlerinde gerçekleştiği; bu illerin 2. İntifada'dan bu yana en ağır saldırılara tanık olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin bu yılın ilk yarısında Cenin'de 920, Tulkerim'de 455 Filistinliyi gözaltına aldığı paylaşıldı.

Son zamanlarda gerçekleştirilen "sahadaki soruşturmaların", gözaltıları gölgede bıraktığı; bu soruşturmalara, gözaltı merkezlerindeki Filistinlilerin maruz kaldığı suçlardan daha hafif olmayan suçların eşlik ettiği kaydedildi.

Ortak açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında İsrail hapishanelerinde gözaltına alınan 19 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi de verildi.

Yaşamını yitirenlerden 10'unun Gazze, 9'unun da Batı Şeria'dan olduğu, aralarında Ramallah'ın doğusundaki Silvad beldesinden Velid Ahmed isimli çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımdan bu yana 560'ı kadın, 1450'si çocuk 18 binden fazla kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde 50'si kadın, 450'si çocuk ve 3 bin 629'u idari tutuklu olmak üzere 10 bin 800 Filistinlinin bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarda en az 998 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gözaltıları: 3.850 Filistinli - Son Dakika

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