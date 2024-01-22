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İsrail'in Han Yunus'taki sığınma merkezlerine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'taki sığınma merkezlerine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki sığınma merkezlerine düzenlediği hava saldırısı sonucu ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. İsrail güçlerinin sığınma merkezlerini bombalaması nedeniyle ambulansların yaralıları tahliye edemediği belirtildi. Han Yunus'un batısındaki 4 sığınma merkezi ise hava saldırılarının hedefi oldu. Filistin Kızılayı, Han Yunus'taki ekibiyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ise sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

İsrail\'in Han Yunus\'taki sığınma merkezlerine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var
22.01.2024 - 11:29,
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Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sığınma merkezlerine hava saldırısı düzenlemesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Filistin Kızılayı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin sığınma merkezlerini bombalaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu aktarılan açıklamada, Han Yunus'taki karargahlarının kuşatılması nedeniyle ambulansların yaralıları tahliye etmek için hareket edemediği kaydedildi.

AA muhabiri de Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde 4 sığınma merkezinin dün gece hava saldırılarının hedefi olduğu bilgisini paylaştı. Bu merkezler, Aksa Üniversitesi, üniversite fakültesi, Halidiye Okulu ve El-Mevasi Okulu.

Filistin Kızılayı bugün, Han Yunus'taki ekibiyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Han Yunus'a havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'taki sığınma merkezlerine hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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