İsrail'in hava saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in hava saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail\'in hava saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği hava saldırılarında Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evlere yapılan saldırılarda 8'i çocuk 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda ayrıca çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'de devam eden saldırılar sonucunda can kaybı 34 bin 388'e yükseldi. İsrail ordusunun eylemleri soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri ise kara işgali ve saldırılar konusunda anlaşmazlık nedeniyle tıkanmış durumda.

27.04.2024 14:59
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ile orta bölgelerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki iki eve düzenlediği hava saldırısında 8'i çocuk 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun Refah kentinin batısındaki Suudi Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında 4 çocuğun bulunduğu 6 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Ced ailesine ait eve düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'nın doğusundaki El-Ceradat bölgesine düzenlediği saldırılarda yaralanan çok sayıdaki Filistinli de Refah kentindeki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 204 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybının 34 bin 388'e yükseldiği belirtilmişti.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararına" rağmen İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in hava saldırılarında 15 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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