İsrail'in Hava Saldırılarında 5 Ölü

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BEYRUT, 8 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Lif köyüne düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Lübnan'ın güneyindeki Deyr Siryan köyünde bir motosiklete yönelik İsrail hava saldırısındaysa bir kişi hayatını kaybetti.

Haberde Sivil Savunma ekiplerinin 24 Kasım'da Beyrut'un Basta mahallesinde bir konutu hedef alan İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden 4 Suriyelinin cansız bedenine ulaştığı da kaydedildi.

İsrail ile Hizbullah arasında yaklaşık 14 aydır devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla ABD ve Fransa'nın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes 27 Kasım'da yürürlüğe girmişti.

İki tarafın 60 gün süreyle çatışmaların durdurulmasını kabul ettiği anlaşma, İsrail güçlerinin kademeli olarak Lübnan'ın güneyinden çekilmesini, Hizbullah'ın da Litani Nehri'nin kuzeyine geri çekilmesini öngörüyor.

Ateşkese rağmen bölgedeki gerginliğin devam etmesi ve tarafların birbirini ateşkes ihlali konusunda suçlaması, anlaşmanın kalıcılığına dair endişeleri artırıyor.