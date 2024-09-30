İsrail'in Hava Saldırısı: 36 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki hava saldırısında onlarca kişi hayatını kaybederken, Sayda kentine bağlı Ayn ed-Delb beldesinde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in katliam yaptığı Ayn ed-Delb beldesinde, enkaz altında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı olayın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri, gecenin geç saatlerinde ölü ve yaralıların olduğu alanda çalışma yapıyor.

İsrail ordusunun akşam saatlerinde Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1174 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1174 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirmişti.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.