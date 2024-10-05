İsrail'in Hava Saldırısında 1 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında 1 Ölü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırısı düzenledi; bir kişi hayatını kaybetti.

05.10.2024 08:46
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesindeki Saad Nayil kasabasına düzenlediği hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinin orta kesimine gece saatlerinde hava saldırısı düzenledi.

Saad Nayil kasabasında bir evin vurulduğu saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine de gece en az 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda Kaim Camisi çevresi, Burc el-Beracine, Haret Hıreyk'teki Seyyid eş-Şuheda Kompleksi çevresi, Ruveys, Ebyad ve Şuveyfat'taki el-Ecniha el-Hamse bölgeleri hedef alındı.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun bazı bölgelerdeki sivillere tahliye dayatmasının hemen ardından gerçekleşti.

İsrail ordusu, ilk hava saldırısından önce Beyrut'un güneyindeki Burc el-Beracine Mahallesi'nde Hizbullah'a ait binayı hedef alacaklarını duyurarak "sakinlerin derhal bölgeden uzaklaşmalarını" talep etti.

Ayrıca, İsrail ordusu sözcüsü, Dahiye bölgesindeki sivillere de bölgelerini derhal terk etmeleri yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Addeyse kasabası çevresinde ilerlemeye çalışan İsrail piyade birliğine düzenlenen saldırıda İsrailli askerlerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail'in hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde dün sabah arka arkaya şiddetli patlamalar meydana gelmiş, İsrail, saldırının hedefinin Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin olduğunu iddia etmişti.

Saldırının hedefinin öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu ileri sürülse de Safiyuddin'in akıbeti hala belirsizliğini koruyor.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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