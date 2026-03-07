İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Öldü - Son Dakika
İsrail'in Hava Saldırısında 3 Sağlık Çalışanı Öldü

07.03.2026 22:42
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti, 6 yaralı var.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 sağlık çalışanının öldüğü, 6'sının yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, bugün Sayda kentine bağlı Kevseriyye er-Riz beldesindeki ambulans ve sivil savunma ekiplerini hedef aldı.

Saldırı sonucu 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Nebatiye vilayetine bağlı Cebşit beldesine yönelik İsrail saldırısında ise 4 sağlık personeli yaralandı.

Nebatiye'deki Ernun beldesinde yapılan saldırıda da Lübnan Kızılhaç ekiplerinden 2 sağlık görevlisinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

