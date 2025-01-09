İsrail'in Hava Saldırısında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Hava Saldırısında 4 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

09.01.2025 10:47
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında Filistinli baba ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı havadan bombaladığı belirtildi.

Saldırıda Bessam Ebu Haruf ve 3 çocuğunun yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, enkaz altında kalanların da olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 45 bin 936 Filistinli öldü, 109 bin 274 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Hava Saldırısında 4 Filistinli Öldü - Son Dakika

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