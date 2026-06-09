İsrail'in Hava Saldırısında 8 Ölü

(ANKARA) - İsrail'in ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa da İsrail ile Lübnan arasında müzakerelerin yakında Washington'da yeniden başlayacağını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in, ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Saldırı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkesin uygulanmasına yönelik diplomatik temasların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail ile Lübnan arasında yeni müzakerelerin yakında Washington'da başlayacağını söyledi.

Issa, dün Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, son askeri tırmanışa rağmen görüşmelerin süreceğini belirterek, sürecin "doğru yönde ilerlediğini" ifade etti.

Issa, "Geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştık; buzlar kırıldı ve Lübnan'ın krizden çıkmasına yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

3 Haziran'da gerçekleştirilen son görüşmeler, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin yeniden uygulanmasına yönelik anlaşmayla sonuçlanmıştı. Ancak taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Avn da CNN'e yaptığı açıklamada, İsrail ile yürütülen görüşmelerin saldırmazlık paktı oluşturulmasına ve ardından "adil ve kapsamlı bir barışa" ulaşılmasına odaklandığını söyledi.