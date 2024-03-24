İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir araca düzenlediği hava saldırısında Suriye uyruklu 1 kişinin öldüğü belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bekaa'nın batısındaki Es-Suvayri kara yolu üzerinde bir aracı vurdu.
Aracın sürücüsünün Suriye uyruklu olduğu ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
İsminin Muhammed Rahab olduğu öğrenilen yaralının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olaya müdahale eden Lübnan Sivil Savunma ekipleri, vurulan aracın fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda aracın paramparça olduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Hava Araçları Lübnan'da Bir Araca Saldırdı: 1 Ölü - Son Dakika
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Vali Ünsal, karakolda incelemelerde bulunarak askerlerle sohbet etti ve görevlerinde muvaffakiyetler diledi.
Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası 5. Edirne Kupası yüzme müsabakaları, Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçme ve final yarışlarıyla sona erdi. Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Moldova, Portekiz, Azerbaycan ve Lübnan'dan 400 sporcu katıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, müsabakaların başarılı geçtiğini belirterek, önümüzdeki günlerde yapılacak milli takım seçme yarışları ve olimpiyat akredite yarışlarının önemine dikkat çekti ve sporculara başarılar diledi.
Yozgat'ın kadayıf ustası Adil Yıldırım, geleneksel yöntemlerle el yapımı kadayıf üretmeye çalışırken, mesleği öğretebileceği işçi bulamadığını belirtiyor. Yıldırım, el kesmesi tel kadayıfın yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyerek, bu mesleğin elden çıktığını ve her şeyin makineye döndüğünü ifade ediyor. Ayrıca, kadayıf üretimindeki maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ve bu durumun mesleğin geleceğini tehdit ettiğini dile getiriyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında Fenerbahçe Opet'in başarısında emeği geçen sporcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve taraftarları da kutladı.
Van'ın Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İdris Ahi, düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi. Ahi, 81 projesini açıklayarak destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, seçimde Cumhur İttifakı'nın adayına oy verenlerin Atatürk ve Cumhuriyet'in kemiklerini sızlatacağını belirtti. Özel, Menemen'de Cumhuriyet'e pusu kurdurmayacaklarını ve çukur açtırmayacaklarını söyledi.
Beşiktaş Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın evini kültür merkezine dönüştürmek için çalışmalara başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?