İsrail'in Hristiyanlara Müdahalesi Kınandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin "Kutsal Cumartesi" bayramında Hristiyanlara yönelik uygulamalarını "ırkçılık, ayrımcılık ve ibadet özgürlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, İsrail polisinin dün "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kıyamet Kilisesi'ne giden Filistinli Hristiyanlara müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail polisi ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Paskalya Bayramı boyunca Hristiyanlara karşı uyguladığı keyfi tedbirler, saldırılar ve kısıtlamalar kınandı.

İsrail polisinin dün "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Kıyamet Kilisesi'ni ziyaret edenlere yönelik saldırı görüntülerine de tepki gösterildi.

İsrail'in Hristiyanların kiliseye girişini ve Batı Şeria'daki Hristiyanların da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bayramlara katılımını engellemesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, "İsrail'in, Hristiyanlara yönelik eylemlerinin ırkçı ve ayrımcı olduğu; bu eylemlerin Kudüs ile kentteki Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanların hedef alınması anlamına geldiği" ifade edildi.

Bu eylemlerin ibadet ve kutsal mekanlara erişim özgürlüğünün açık şekilde ihlali, Filistin halkı aleyhinde işlenen soykırım ve tehcir suçlarının bir uzantısı olduğu vurgulandı.

İsrail polisi, dün Doğu Kudüs'teki "Eski Şehir" bölgesinde Kıyamet Kilisesi'ne giden yollara askeri kontrol noktaları kurmuş, "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen pek çok Hristiyan'ı durdurarak kimlik kontrolü yapmış ve kiliseye girişlerini engellemişti. Polis, "Kutsal Cumartesi" bayramını kutlamak için Kıyamet Kilisesi'ne gelen bazı Filistinli Hristiyanlara da coplarla müdahale etmişti.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin ayrıca, kilise içinde dua eden Hristiyanlara karşı müstehcen ifadeler kullandığını aktarmıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan toplam 50 bin Filistinli Hristiyan'dan yalnızca 6 binine Doğu Kudüs'e giriş için özel izin vermişti.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" ve "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı öncesindeki "Kutsal Cumartesi" törenlerle kutlanıyor.

Hristiyanlığın kutsal mekanlarından sayılan Kıyamet Kilisesi, Doğu Kudüs'te bulunuyor. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın bu kilisede çarmıha gerildiğine, ardından da göğe yükseldiğine inanıyor.