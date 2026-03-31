İsrail'in İdam Yasası Kınandı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" kınayarak, bunun semavi dinlerin öğretilerine karşı şok edici bir ihlal olduğunu bildirdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Şeyh Ali Muhyiddin el-Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Meclisi'nin Filistinli esir ve tutuklular hakkında idam cezası uygulanmasına yönelik yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterdi.

Bunu, benzeri görülmemiş tehlikeli bir gerilime yol açacak adım olarak nitelendiren Karadaği, "İsrail'in söz konusu yasası, Semavi dinlerin öğretilerini şok edici bir ihlaldir. Esirler öldürülemez." ifadelerini kullandı.

İsrail'in çıkardığı yasanın aynı zamanda uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği gibi insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası anlaşmalara da aykırı olduğu vurgulayan Karadaği, şunları kaydetti:

"Mahkemelerin ve cezaevlerinin koşulları üzerinde gerçek bir denetimin olmamasının yanı sıra, esirlerin adil yargılanma ve insani muamele güvenceleri de bulunmamaktadır. Esirlere karşı açık ihlallerin devam ettiği göz önüne alındığında, idam cezasına ilişkin bu eğilim en büyük adaletsizlik ve sistematik baskı biçimlerinden biri olduğu aşikardır."

İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını kınayan Karadaği, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve uluslararası insan haklarının bu kararın uygulanmasını engellemek üzere harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası hukuk kuruluşlarından, bu ihlallerden sorumlu olanların hesap vermesini sağlayacak adımlar atmalarını talep eden Karadaği, dünyadaki tüm aktif güçlerin Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya ve tutsakların haklarını korumaya davet etti.

Filistinli mahkumlara idam cezası öngören yasa

İsrail Meclisi, pazartesi günü, Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 48 ret oyuna karşı 62 kabulle onaylamıştı.

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse onları ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı ifade edilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtiliyor.

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin yargılandığı askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki bölgelerde yaşayan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydediliyor.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösteriliyor.