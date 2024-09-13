İsrail'in İHA Saldırısında 1 Ölü, 7 Yaralı

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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in İHA'yla ülkenin güneyindeki El-Ahmediyye beldesinde bir evi hedef aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine iki İHA ile saldırı düzenlendi

Öte yandan, İsrail ordusu, Lübnan'dan iki insansız hava aracı (İHA) ile İsrail'in Batı ve Yukarı Celile bölgelerine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan atılan ve sınırı geçen bir İHA'nın Batı Celile bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan atılan bir başka İHA'nın da Yukarı Celile bölgesindeki Zarit yerleşim birimi hava sahasında İsrail hava savunma sistemince önlendiği ifade edildi.

Söz konusu İHA saldırılarında, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.