İsrail'in İHA Saldırısında 3 Sivil Savunma Çalışanı Yaralandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 sivil savunma çalışanı yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla insani çalışmaları durdurmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail'in İHA saldırısında 3 sivil savunma çalışanının yaralandığı aktarılan açıklamada, insani yardım kuruluşlarına ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine, "Gazze'deki Filistinlilere hizmet vermekten vazgeçmeyen ekipleri kurtarmak için çok geç olmadan derhal müdahale etme" çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 792 Filistinli öldü, 100 bin 412 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.