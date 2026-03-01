İsrail'in İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in İran'a Hava Saldırısı

01.03.2026 03:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'daki hava savunma sistemleri ve füze rampalarını hedef alarak hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, İran'a düzenlediği yeni hava saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'ın batı ve orta kesimine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hava saldırılarında ülkenin orta kesimindeki bazı hava savunma sistemleri ile füze fırlatma rampalarının hedef alındığı iddia edildi.

Ayrıca, Kum kentinde hedef alındığı belirtilen füze rampasından, yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyabilen "H-1" Gadr füzelerinin ateşlenebildiği aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca, söz konusu saldırıların bazılarının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 03:48:54. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.