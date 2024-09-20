İsrail'in Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskını: Bir Filistinli Öldü

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İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliği'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, İsrail askerlerinin Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki El-Matar Mahallesin'nde düzenlediği baskında karnından vurularak, Ramallah'taki Filistin Tıp Kompleksi'ne kaldırılan Yasir Raid Fayiz Emtir kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre de İsrail askerleri Kalandiya beldesindeki birçok mahalleye ve mülteci kampına baskın düzenledi. Bölgedeki evlerde aramalar yapan İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin resmi kurumlarının verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 750 kişi yaralandı ve 10 bin 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeriave Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.