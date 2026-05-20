İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısı

20.05.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Küresel Sumud Filosu'na saldırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemeye çalıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı kırarak insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırının, Tel Aviv yönetiminin yaşanan insani krize ilişkin artan uluslararası görünürlükten duyduğu derin endişe ve korkuyu yansıttığı belirtildi.

Haaretz gazetesinde yayımlanan "İsrail, Gazze'ye giden küçük sivil yelkenli teknelerden neden bu kadar korkuyor?" başlıklı yazıda, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı filonun Tel Aviv'de yarattığı endişeye ve bunun sebeplerine dikkat çekildi.

Yazıda, Küresel Sumud Filosu'nun asıl gücünün "hükümetlerin yaşanan felaketi bir rutin haline getirmek için daha fazla çaba sarf ettiği bir dönemde, dikkatleri zorunlu olarak yeniden Gazze'ye çekebilme becerisinde yattığına" işaret edildi.

İsrail ordusunun uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuk dışı müdahalenin, "büyük bir askeri tehdide" değil, "durdurulması nispeten kolay" sivil teknelerden oluşan bir filoya karşı yapıldığına dikkat çekilen yazıda, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye uyguladığı yasa dışı abluka ve bunun yol açtığı insani krize ilişkin aktivistlerin yol boyunca verdiği mesajlardan korktuğu şu ifadelerle aktarıldı:

"İnsanların o tekneden ne gördüğünü kontrol altında tutmak çok daha zor bir iş haline geliyor. Her tekne canlı olarak çevrimiçi yayın yapıyor, hareketleri çevrimiçi olarak takip ediliyor. Aktivistlerin İsrail tarafından gözaltına alındıklarında sosyal medyada yayınlanacak önceden kaydedilmiş mesajları var."

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik "ablukayı ortadan kaldırmasının veya askeri hesaplamaları değiştirmesinin" pratikte mümkün olmadığı ileri sürülen yazıda, İsrail donanmasının aslında "Gazze'yi çevreleyen siyasi düzene yönelik bir meydan okumaya" uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililerin yaptıkları açıklamalarla oynadıkları bu "siyasi tiyatronun", Küresel Sumud Filosu'nun verdiği mesajın "tehdit olarak algılamasından" kaynaklandığı vurgulanan yazı, şu ifadelerle son buldu:

"Eğer aktivistleri taşıyan küçük bir sivil filo, askeri seferberliği, başbakan övgüsünü ve ulusal güvenlik söylemini tetikleyebiliyorsa, o zaman sorulması gereken soru şu: İsrail neden bu kadar korkuyor?"

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:45:58. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Küresel Sumud Filosu Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.