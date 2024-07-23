İsrail'in kuzeyindeki okullar güvenlik nedeniyle kapalı kalacak

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İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, "güvenlik karmaşası" nedeniyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan bölgelerdeki okulların gelecek eğitim sezonunda açılmayacağını belirterek, " Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." dedi.

Kisch İsrail medyasına yaptığı açıklamada, Hizbullah ile yaşanan çatışmalar nedeniyle boşaltılan kuzeydeki okulların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli Bakan Kisch, "güvenlik karmaşası" nedeniyle İsrail'in kuzeyinde boşaltılan yerleşim bölgelerindeki okulların eylülde başlayacak eğitim yılında kapalı kalacağını kaydetti.

Kisch ayrıca Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Lübnan devletine karşı "hemen ve güçlü şekilde harekete geçme" çağrısı yaptı.

İsrailli Bakan, "Kuzeyde yaşayanlara barış ve istikrarın yeniden sağlanması ve İsrail devletinin geleceği için Lübnan'a karşı büyük bir savaş başlatma kararından kaçış yok." ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı ve İsrail ordusu arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattı boyunca çatışmalar yaşanıyor.