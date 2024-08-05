İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında 2 mensubunun öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada İsrail ordusunun hava saldırısı sonucu, mensuplarından 1984 doğumlu Muhammad Hasan Ferhad ve Ali Mustafa Amru'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayı 392'e yükseldi.
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