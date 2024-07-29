Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, Abbas Muhammed Selami ve Abbas Hicazi adındaki 2 mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik 8 Ekim 2023'ten beri düzenlediği hava saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 386'ya yükseldi.
İsrail ordusunun saldırısında ormanlık alanda yangın çıktı
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri topçu atışlarıyla Meysel Cebel ile Merkaba beldelerindeki farklı noktaları hedef aldı.
Ayrıca, haberde, İsrail'in Meysel Cebel'e fırlattığı fosfor bombası nedeniyle çöp toplama alanında yangın çıktığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?