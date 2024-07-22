İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 Hizbullah üyesi öldü

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HULA, 22 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın Hula köyüne yönelik hava saldırısında yıkılmış bir bina, 21 Temmuz 2024.

İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 Hizbullah üyesi hayatını kaybetti.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Lübnan askeri kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Pazar günü bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneydoğusunda bulunan Hula köyündeki bir evi havadan karaya iki füzeyle vurması sonucu iki Hizbullah üyesi öldü, biri ise yaralandı. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)