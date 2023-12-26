İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği hava saldırısında siviller yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırısında sivillerin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında yer alan Klayla beldesine giden yolu havadan bombaladı.

Saldırıda, bazı vatandaşların yaralandığı ve araçların hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 3'ü gazeteci ve 3 çocuk olmak üzere 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.