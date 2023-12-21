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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıda, aynı aileden 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda, Lübnanlı sivillerin ölüm sayısı 26'ya yükseldi.

İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
21.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:51
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Marun el Ras beldesindeki Muhanna ailesinin evini hedef aldı.

Saldırıda yaşları 80'e yakın olduğu belirtilen eşlerden Nihad Musa Muhanna hayatını kaybetti, Mecid Muhanna ise yaralandı.

Yaralı Mecid Muhanna'nın Bint Cibeyl ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan saldırı açıklaması

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait topçuların "roketlerin atıldığı noktaları" hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, gece ve bu sabah da İsrail'e ait bir savaş uçağı ve silahlı insansız hava aracının Hizbullah'a ait "hedefe" hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 26'ya yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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