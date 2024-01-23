İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırıda 1 sivil yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik ağır topçu atışıyla düzenlediği saldırıda 1 sivil yaralandı.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre İsrail ordusu Hizbullah'ın İsrail topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık verdi.

İsrail güçleri, 155 milimetrelik toplarla Hizbullah'ın saldırı gerçekleştirdiği Şebaa beldesindeki bazı hedefleri vurdu.

Bir top mermisinin bir eve isabet etmesi sonucunda 21 yaşındaki bir kızın yaralandığı kaydedildi.

Yaralı kızın ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 166 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.