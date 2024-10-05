İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 9 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 9 sağlık personeli yaralandı

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı.

05.10.2024 02:46
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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl kentindeki Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresini hedef alması sonucu 9 sağlık personeli yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Şehit Salah Gandur Hastanesi kampüsü ve çevresinin İsrail tarafından 4 top mermisi ile vurulduğu belirtildi.

Şehit Salah Gandur Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı sonucunda çoğu ağır olmak üzere 9 sağlık personeli yaralandı.

Saldırının ardından hastane personeli tahliye edildi.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda köy ve beldenin boşaltılmasını istemesi ve hedef alma tehditlerinin ardından sağlık personeli tahliye edilen Merc Uyun Devlet Hastanesi hizmet dışı kalmıştı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Hastane, Güncel, Lübnan, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 9 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika

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