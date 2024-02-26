İsrail\'in Lübnan\'a düzenlediği saldırılarda 3 Hizbullah mensubu öldü, 9 kişi yaralandı

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BEYRUT, 26 Şubat (Xinhua) -- İsrail'in Pazar günü Lübnan'ın güney sınırına düzenlediği saldırılarda 3 Hizbullah mensubu hayatını kaybederken, 3'ü Hizbullah mensubu ve 6'sı sivil olmak üzere toplam 9 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, sınır bölgesindeki 6 kasaba ve köye İsrail tarafından düzenlenen 13 hava saldırısı ile Lübnan'ın güneyindeki 18 köy ve kasabaya düzenlenen topçu bombardımanı sonucu söz konusu can kayıplarının meydana geldiğini, ayrıca 8 evin yıkıldığını ve 35 evin de hasar gördüğünü bildirdi.

Kaynaklara göre tüm yaralılar Lübnan'ın güneyindeki bir hastaneye sevk edildi.

Öte yandan Hizbullah çok sayıda İsrail mevziine saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 212'si Hizbullah mensubu ve 59'u sivil olmak üzere 314 kişi öldürüldü.