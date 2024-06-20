İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda üç Hizbullah üyesi öldü

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YAROUN, 20 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne yönelik saldırıları sonucu oluşan duman, 19 Haziran 2024.

Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, Çarşamba günü İsrail'in Lübnan köylerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında yerel bir yetkilinin de bulunduğu üç Hizbullah üyesi öldü, dört sivil de yaralandı.

İsimlerini vermeyen kaynaklar, bir İsrail savaş uçağının Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyünün merkezindeki bir eve havadan karaya dört füze attığını ve üç Hizbullah üyesinin öldüğünü söyledi.

Ölenler arasında Hassan Mohammad Saab adlı yerel bir parti yetkilisinin de bulunduğunu belirten kaynaklar, güneydoğudaki Khiam köyüne düzenlenen iki hava saldırısında dört sivilin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. (Fotoğraf: Taher Abu Hamdan/Xinhua)