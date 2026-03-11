İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 10 Ölü - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 10 Ölü

11.03.2026 01:49
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki El-Ensariye beldesine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Sur kentinin güneydoğusundaki Hoş bölgesinde bir kafeteryayı hedef aldığı, saldırıda yaralıların bulunduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı ise bir İsrail İHA'sının akşam saatlerinde Beyrut'un güneyindeki Avzai bölgesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güneydeki Doğu Zavtar beldesinde akşam saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail saldırılarında Nebatiye'ye bağlı Kılaviyye beldesinde 4, Sur kentine bağlı Hinnaviyye beldesinde ise 3 kişi yaşamını yitirdi.???????

İsrail uçakları, akşam saatlerinde Hiyam, Tayba ve Rab Salasin beldelerini de hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel

01:01
