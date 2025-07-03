İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

03.07.2025 20:46
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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenleyerek Hizbullah hedeflerini vurdu.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Nebatiye kentinin doğusundaki Zevtar beldesini ve Yahmur Nehri'nin çevresini hedef aldı.

Litani Nehri'nin çevresindeki Verdiyye beldesi ve Cizzin bölgesindeki Mahmudiyye beldesiyle, Nebatiye kentine bağlı Mercaiyyun ilçesinde yer alan Deyr Serayan beldesi de İsrail savaş uçaklarınca bombalandı.

Bekaa bölgesinin batısında yer alan Lazaya beldesinin de hedef alındığı saldırıların zaman zaman tekrarlandığı belirtiliyor.

İsrail ordusu: Hizbullah hedeflerini vurduk

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silah depoları, askeri yapılar ve "terör altyapısına" yönelik istihbarata dayalı bir hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetleri ve silah bulundurmasının, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin açıkça ihlali anlamına geldiği kaydedildi.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) başkent Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları - Son Dakika

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