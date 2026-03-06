İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyösü ve Lübnan'ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail, Beyrut'un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı.

Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

İsrail ordusu ayrıca, Lübnan'ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.