İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 20 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 20 Ölü

11.03.2026 10:14
İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı 26'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'a gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye yükseldiği, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, gece saatlerinde güneydeki Sur, Bint Cubeyl ve Nebatiye kentleri ile doğuda Batı Bekaa ve Beyrut'un güney banliyösünü hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hanaviye, Şehabiye, Kana, Hoş ve Tibnin başta olmak üzere birçok belde vurulurken, Beyrut'un Aişe Bekkar bölgesindeki bir daire de hedef alındı.

Şehabiye'deki saldırıda 6 kişi, Kana'da 5 kişi, Hanaviye ve Şarkiyye'de 3'er kişi, Zelaya, Hoş ve Kefertibnit beldelerinde de 1'er kişi yaşamını yitirdi.

Zelaya, Hoş, Kana, Şehabiye ve Tibnin beldelerinde 26 Lübnanlı yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

