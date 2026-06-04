İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü

04.06.2026 16:53
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İsrail ordusunun Lübnan'daki hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirirken, çatışmalar sürüyor.

İsrail ordusunun, duyurulan kapsamlı ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Suhmur beldesine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İsrail uçakları ayrıca ülkenin güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine bağlı Haddasa, Tebnin ve Harin beldelerini hedef aldı.

Tebnin'deki saldırılarda yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da güneydeki Sur kentine bağlı Marub beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sur kentine bağlı Kana, Reşknaniye, Mansuri, Haruf ve Maareke beldelerine de hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu ayrıca güneydeki Beraşit ve Sarife beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca Nebatiye vilayetine bağlı Mivedon, Aba, Kefer Coz, Adşit, Kefre, Doğu Zavtar, Batı Zavtar, Deyr ez-Zehrani, Şevkin ve Haris beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldı.

Düveyr beldesinde de bir araca İHA saldırısı düzenlendi.

Öte yandan Hizbullah da ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyindeki Kantara beldesindeki İsrail askerlerine 2 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sabah saatlerinde İsrail'e ait bir İHA'nın Nebatiye kentinde bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 6 Ölü - Son Dakika

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