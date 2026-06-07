İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA), Abba ile Duveyr beldeleri arasında seyreden bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Nebatiye'de Zefta yolu üzerinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında da 1 kişi öldü.

Keferrumman beldesine yönelik İHA saldırısında 1 kişi, Yukarı Nebatiye'de bir itfaiye aracını hedef alan İHA saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Zıbdin beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları ve İHA'ları, öğle saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki Doğu Zavtar, Keferrumman, Habbuş, Deyr Zehrani, Nümeyriyye, Cercu, Ansar, Haris, Cebşit, Kevseriyyet Siyad, Saksakiyye, Sarfand, Marub, Tayr Falsay, Zerariyye ve Coya beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirmişti.

Böylece İsrail'in gün içinde Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.