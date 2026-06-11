İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi

11.06.2026 18:44
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İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 9 oldu.

İsrail ordusunun, Lübnan'da sürdürdüğü hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Abbasiye beldesini hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirirken, kentin Vadi Celyu bölgesinde seyir halindeki bir motosiklete yönelik hava saldırısında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca El-Mecadil, Mecdel Zun ve Zebkin beldelerini de bombaladı.

İsrail'in gün içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 711 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: Ölü Sayısı 9'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gökay Koyunyerli Gökay Koyunyerli:
    çok üzüldüm okuyunca ama biliyosun hiçbir şey değişmeyecek yine aynı döngü döner durur haber geçer kimse bişi yapmaz öyle böyle ya 0 0 Yanıtla
  • Gökhan Erdem Gökhan Erdem:
    işte bu yüzden dünya daha iyi yerlerde yaşıyo arkadaş bizde böyle şeyler normal kabul ediliyo ama batıda bi böyle olsa protesto havası kötü oluyo ya 0 0 Yanıtla
  • Emine Gönüdaş Emine Gönüdaş:
    ya bu ne ya bi türlü bitmio bu durum bence avrupada böyle şeyler olsa çoktan bitmiş olurdu ama bizim bölgemizde her gün aynı haberler geliyo hep aynı sorunlar ya 0 0 Yanıtla
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