İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürüyor
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları Sürüyor

08.03.2026 01:55
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 3 beldeye düzenlediği yeni hava saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı yoğun hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, güneydeki Yukarı Nebatiye, Hirbit Silim ve Cibel Batım beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hirbit Silim beldesine düzenlenen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cibel Batım beldesinde bir kafeye düzenlenen hava saldırısında ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 294 kişinin öldüğünü, 1023 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel

