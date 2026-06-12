İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 10 Ölü

BEYRUT, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'da bir hastanenin yakınındaki binayı hedef alan İsrail hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, aralarında 10 hemşire ve hastane personelinin de bulunduğu 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise ülkenin güneyindeki Abbasiye kasabasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin, Deyr Kanun en-Nehr kasabasına düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ajans, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Habbuş kasabasındaki ana yolda bir motosikleti hedef aldığını ve sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lübnan'ın doğusunda düzenlenen ayrı saldırılarda, biri Batı Bekaa'daki Sohmor'da, diğeri ise Baalbek yakınlarındaki Nahle'de olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri hedeflerine yönelik bir dizi İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 11 Haziran tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3.711'e, yaralananların sayısının ise 11.483'e yükseldiğini kaydetti.