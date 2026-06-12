İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 10 Ölü
12.06.2026 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'ın güneyine yapılan hava saldırılarında 10 kişinin ölümüne neden oldu.

BEYRUT, 12 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in perşembe günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel kaynaklar, Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'da bir hastanenin yakınındaki binayı hedef alan İsrail hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, aralarında 10 hemşire ve hastane personelinin de bulunduğu 17 kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı ise ülkenin güneyindeki Abbasiye kasabasına düzenlenen saldırıda 4 kişinin, Deyr Kanun en-Nehr kasabasına düzenlenen ayrı bir saldırıda ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Ajans, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) güneydeki Habbuş kasabasındaki ana yolda bir motosikleti hedef aldığını ve sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Lübnan'ın doğusunda düzenlenen ayrı saldırılarda, biri Batı Bekaa'daki Sohmor'da, diğeri ise Baalbek yakınlarındaki Nahle'de olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askeri hedeflerine yönelik bir dizi İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 11 Haziran tarihleri arasında İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 3.711'e, yaralananların sayısının ise 11.483'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Hastane, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü Yarım asırlık köklü Türk kulübü isim değişikliğiyle geri döndü
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
İngiltere Savunma Bakanı istifa etti İngiltere Savunma Bakanı istifa etti
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu’nda kabul edildi Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi
ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı ABD, Gazze Sınırında Dev Üs İnşasına Başladı
Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı Aynur Kanbur Davasında Olay Yeri Keşfi Yapıldı

13:42
Özgür Özel’den yeni parti çıkışı Kılıçdaroğlu’nu işaret etti
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
13:41
Milli yıldızdan Galatasaray’a kötü haber Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
Milli yıldızdan Galatasaray'a kötü haber! Dünya Kupası bitene kadar kimseyle görüşmeyecek
12:49
Mezdeke Aynur’un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
Mezdeke Aynur'un katili 10 yıl sonra aynı evde cinayeti anlattı
11:58
Merkez Bankası’ndan kritik ipucu geldi İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 13:52:55. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.