İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 11 Ölü, 22 Yaralı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının güneye yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret edildi.

Ülkenin güneyindeki el-Harayib beldesine düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 4'ünün de yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in güneydeki Keferhatta beldesine yaptığı saldırıda da en az bir kişinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in dün akşam güneydeki Belbeliye beldesini bombaladığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırı sonucu 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının doğu bölgesindeki Hirmil kentine yönelik saldırılarda Suriyeli 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 464 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 464 kişi öldü, 11 bin 530 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.