İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Yaralı

BEYRUT/KUDÜS, 15 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin yaralandı.

Lübnan'ın devlete ait Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'e ait bir İHA perşembe gecesi Lübnan'ın güneyindeki Ayterun kasabasında iki füzeyle bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin yaralandığını açıkladı. Bir güvenlik kaynağı ise Xinhua'ya yaptığı açıklamada, hedef alınan kişinin köyün belediye zabıtası olduğunu söyledi.

İsrail ile Hizbullah arasında 14 ay süren çatışmaların ardından Kasım 2024'te ateşkes yapılmasına karşın İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, çarşamba günü yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 240'tan fazla Hizbullah mensubunu öldürdüklerini ve yaklaşık 600 saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.