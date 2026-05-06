İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 4 Ölü
06.05.2026 03:25
İsrail, Lübnan'ın Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişiyi hayatını kaybettirdi.

BEYRUT, 26 Nisan (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği iki ayrı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi yaptığı açıklamada, bir kamyon ve bir motosikleti hedef alan saldırılarda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail, Mercayun bölgesindeki iki kasabaya topçu saldırısı düzenledi ve ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Aynı bölgede yer alan Hıyam kasabasında da güçlü bir patlama meydana geldiği açıklanırken can kaybına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Ajans, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyöleri üzerinde alçak irtifada uçtuğunu aktardı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Lübnan-İsrail sınırında da haftalarca süren yoğun çatışmalar yaşanmış ve 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece yarısından itibaren iki ülke arasında bir ateşkes antlaşması yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz perşembe günü, İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesin 3 hafta uzatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 4 Ölü

