İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü

İsrail'in Baalbek-Hirmil'e düzenlediği hava saldırılarında 47 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralı.

22.11.2024 12:27
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BEYRUT, 22 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hirmil vilayetine düzenlediği hava saldırılarında en az 47 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.

Baalbek-Hirmil Valisi Beşir Hıdır perşembe günü yaptığı açıklamada, vilayet genelindeki çeşitli kasaba ve köylerde can kayıpları meydana geldiğini ve evlerin enkazı altında kalanları bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail ordusunun perşembe günü Lübnan'ın güney ve doğusunda 48 hava saldırısı düzenlediğini ve ülkenin güneyindeki 18 sınır kasabası ve köyünü yaklaşık 100 top mermisiyle hedef aldığını ifade etti.

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, İsrail'in iç kesimlerine füze saldırısı düzenlediklerini belirtti.

Açıklamada, "Lübnan sınırından 150 kilometre uzaklıkta olan ve İsrail'in iç kesimlerindeki Hatzor Aşdod kibbutzu (İsrail'e özgü bir tür kolektif çiftlik) yakınlarında bulunan Hatzor hava üssü, ilk kez çok sayıda nitelikli füzeyle hedef alındı. Bu üste savaş uçağı filoları bulunuyor" denildi.

Açıklamada Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki farklı noktalarda bulunan İsrail askeri birliklerini de füze saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda eylül ayından bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. Ekim ayı başında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara operasyonu da başlatmıştı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 47 Ölü - Son Dakika

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