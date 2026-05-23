İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü

23.05.2026 20:02
Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'da 5 kişinin ölümüne sebep olan hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Batı Sir beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Batı Sir beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Arama kurtarma ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Mahmudiyye, Meyfedun, Burç Kalavay, Ganduriyye, Mahmudiyye ve Kefer Sir beldeleri ile Nebatiye kentindeki Kassar Zater Mahallesi'nde bulunan bir binayı hedef aldı.

Nebatiye'de yer alan Tul beldesindeki Şeyh Ragıb Harb Hastanesi çevresi de hava saldırısıyla hedef alınırken, İsrail'e ait bir insansız hava aracının Zıbdin beldesine düzenlediği saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail'in bugünkü saldırılarında Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde 4, doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Er-Refid'de ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Sur'a bağlı Ayn Beal ile El-Huş beldeleri arasındaki yola düzenlenen hava saldırısında da 1 kişi ölmüştü.

Böylece İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Beyrut, Güncel, Dünya, Son Dakika

