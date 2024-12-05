İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Yaralı

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısı sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneydeki Aytarun beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

İsrail, "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söylemişti.