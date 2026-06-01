İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü

01.06.2026 10:45
İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) sabah saatlerinde güneydeki Brikaa beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Tul beldesindeki Şeyh Ragıb Harb Hastanesi çevresine düzenlenen İHA saldırısında ise Suriyeli bir genç yaşamını yitirdi.

İsrail'e ait bir başka İHA Nebatiye el-Fevka beldesini hedef aldı, savaş uçakları da sabah saatlerinde Haruf ve Şukin beldelerini vurdu.

Kefrsir beldesine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre önce orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

