İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 6 Ölü, 7 Yaralı

12.05.2026 09:13
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir eve düzenlediği hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesine de iki hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları, Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı.

İsrail güçleri gece saatlerinde Mercayun ilçesine bağlı Deyr Mimas beldesindeki Hura-Ras el-Halle bölgesine sızma gerçekleştirdi.

Güneş enerjisiyle çalışan ve beldenin tamamına içme suyu sağlayan su pompa istasyonuna patlayıcı yerleştiren İsrail güçleri, istasyonu sabaha karşı havaya uçurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

